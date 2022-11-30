В Башкирии производство мебели выросло на 24,5%

За 10 месяцев текущего года в Башкирии зафиксирован рост производства мебели. Об этом заявило правительство республики. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, уровень составил 24,5%.
С января по октябрь 2022 года промпроизводство было увеличено на 2,8%. Это на 2,7% выше среднероссийского значения в 100,1% и на 2,4% выше уровня Приволжского федерального округа в 100,4%. Рост показали сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и энергетики.
При этом зафиксировано снижение темпов производства электроизделий, автомобилей, неметаллической минеральной продукции, текстильных изделий, одежды, а также обработки древесины и добычи металлических руд.