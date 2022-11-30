В Башкирии производство мебели выросло на 24,5%

Положительную динамику связываем, во-первых, с уходом крупных иностранных игроков, во-вторых, с мерами поддержки, в-третьих, с созданием мебельного кластера. В этом году республиканским бюджетом предусмотрено 74,6 млн руб. на субсидирование предприятиям лесопромышленного комплекса, в том числе „мебельщикам“ затрат на технику и оборудование. Фонд развития промышленности региона в 2022 году профинансировал 5 проектов мебельных предприятий на 90 млн руб. Что касается мебельного кластера, там будет реализовано 14 проектов на общую сумму 775 млн рублей.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций республики