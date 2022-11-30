В Башкирии производство мебели выросло на 24,5%

За 10 месяцев текущего года в Башкирии зафиксирован рост производства мебели. Об этом заявило правительство республики. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, уровень составил 24,5%.

Фото №1 - В Башкирии производство мебели выросло на 24,5%

Положительную динамику связываем, во-первых, с уходом крупных иностранных игроков, во-вторых, с мерами поддержки, в-третьих, с созданием мебельного кластера. В этом году республиканским бюджетом предусмотрено 74,6 млн руб. на субсидирование предприятиям лесопромышленного комплекса, в том числе „мебельщикам“ затрат на технику и оборудование. Фонд развития промышленности региона в 2022 году профинансировал 5 проектов мебельных предприятий на 90 млн руб. Что касается мебельного кластера, там будет реализовано 14 проектов на общую сумму 775 млн рублей.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций республики

С января по октябрь 2022 года промпроизводство было увеличено на 2,8%. Это на 2,7% выше среднероссийского значения в 100,1% и на 2,4% выше уровня Приволжского федерального округа в 100,4%.  Рост показали сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и энергетики.

Увеличение выпуска продукции отмечается в производстве электрического оборудования — на 28,6%. Кроме того, производство машин и оборудования выросло за отчетный период текущего года к уровню 2021 года на 30,3%. Положительная динамика зафиксирована в секторе лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, где индекс промпроизводства составил 125,2%.

пресс-служба ведомства

При этом зафиксировано снижение темпов производства электроизделий, автомобилей, неметаллической минеральной продукции, текстильных изделий, одежды, а также обработки древесины и добычи металлических руд.

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