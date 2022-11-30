В Башкирии проводили в последний путь 40-летнего Алексанра Пургина, погибшего на СВО

Александр Пургин родился и вырос в Ермекеевском районе. В 1998 году окончил сельскую школу, после поступил в Ермекеево в училище № 140. В 2000 году Александра призвали в ВС РФ. Он служил в Нальчике и Грозном. В 2001 году получил ранение обеих ног. С 2002 года мужчина работал в МЧС, но в 2015 ушел служить по контракту. Уроженец Башкирии был старшим водителем расчета берегового ракетного дивизиона БРК «Бастион» в Сахалинской области.