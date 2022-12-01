Радий Хабиров поздравил работников промышленности Башкирии с профессиональным праздником

Глава республики поздравил работников промышленности Башкортостана с профессиональным праздником. В соцсетях руководитель региона отметил, что эта дата отмечается впервые. Радий Хабиров поблагодарил тех, кто работает на промышленных предприятиях.

«Своим самоотверженным трудом они укрепляют экономику, создают будущее для страны и республики. Глава Башкортостана также отметил, что промышленники помогают армии. На долю промышленности приходится треть валового регионального продукта. Республика – лучший регион в России по реализации промышленной политики. Несмотря на непростые времена, промышленность в Башкортостане показывает рост – почти на 3 % за 10 месяцев года», – добавил Хабиров.