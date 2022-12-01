В Уфе прошла конференция, посвященная 60-летию Института биохимии и генетики УФИЦ РАН

В Уфе прошла Всероссийская конференция, посвященная 60-летию Института биохимии и генетики УФИЦ РАН. Учреждение занимает ведущую позицию в региональной системе научно-образовательных и исследовательских центров Академии наук.
На торжественном собрании вручили награды ученым института. К юбилею учреждение подошло с высокими достижениями в различных сферах.
Тема конференции «Геномика и биотехнология для медицины и сельского хозяйства». В системе здравоохранения вклад института не только научный, но и практический, особенно в части оказания помощи пациентам с орфанными заболеваниями, генетическими недугами, онкологией и неврологией. Достижения ученых широко применяются и в аграрном секторе региона.