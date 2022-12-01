В Уфе прошла конференция, посвященная 60-летию Института биохимии и генетики УФИЦ РАН

Тема конференции «Геномика и биотехнология для медицины и сельского хозяйства». В системе здравоохранения вклад института не только научный, но и практический, особенно в части оказания помощи пациентам с орфанными заболеваниями, генетическими недугами, онкологией и неврологией. Достижения ученых широко применяются и в аграрном секторе региона.