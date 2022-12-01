Уфимцы могут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию

Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, площадку для исследований развернут в лайфстайл-центре «Башкирия». Как сообщили организаторы акции, результаты анализа будут готовы в течение пяти минут.

Там же днем пройдут лекции специалистов на тему инфекционных заболеваний. По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, ситуация по ВИЧ-инфекции в Башкирии стабильно напряженная.