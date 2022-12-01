Эксперты из Башкирии прокомментировали результаты рейтинга ВЦИОМ о доверии Владимиру Путину

Владимиру Путину стали больше доверять. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели аналитику за две недели. С 14 по 20 ноября этого года показатель одобрения деятельности президента России поднялся на больше чем на 1 пункт и составил 75%.

По состоянию на 25 ноября о своём положительном мнении о руководителе страны заявили 78,7 россиян, о его деятельности – 75%. Такие данные предоставляет ВЦИОМ. Также вырос рейтинг оценки работы премьер-министра и правительства страны. Эксперты объясняют такую тенденцию в связи с проведением специальной военной операции.

Владимир Владимирович Путин объединил российский народ, российский народ этого давно ждал. В условиях проведения СВО президент России воспринимается как символ победы.

Азат Янгиров, доктор экономических наук

Наше население сравнив социально-экономическую ситуацию и позицию страны на международной арене с двумя периодами – советским временем и 90-ми. Надо сказать, что современная ситуация выигрывает. Кроме того, президент всегда подробно и четко объясняет свою позицию, его позиция и действия всегда подчинены букве и духу закона.

Данияр Абдрахманов, кандидат философских наук
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