Эксперты из Башкирии прокомментировали результаты рейтинга ВЦИОМ о доверии Владимиру Путину

Наше население сравнив социально-экономическую ситуацию и позицию страны на международной арене с двумя периодами – советским временем и 90-ми. Надо сказать, что современная ситуация выигрывает. Кроме того, президент всегда подробно и четко объясняет свою позицию, его позиция и действия всегда подчинены букве и духу закона.

Данияр Абдрахманов, кандидат философских наук