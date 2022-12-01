Радиосериал «Чак Чак Норрис» на Спутник ФМ признан лучшим радиошоу в России

В Москве подвели итоги национальной премии «Радиомания 2022». Более 200 творческих работ со всей страны поступило в этом году на главный конкурс в радиоиндустрии. В результате голосования лучшим радиошоу в России признан радиосериал «Чак-Чак Норрис». Это утренняя программа выходит каждый будний день на радио «Спутник ФМ».
«Радиомания» - ежегодная национальная премия. Она вручается лучшим радиведущим, лучшим эфирным и неэфирным проектам, которые реализуются радиостанциями страны. Главный приз в каждой номинации – «Золотой микрофон». По своей масштабности и значимости мероприятия ежегодно сравнивают с «Оскаром», но только в радийной сфере.
В этом году судьи оценили необычный формат радиосериала «Чак Чак Норрис» на Спутник ФМ, в котором ведущие с долей здорового юмора обсуждают вместе со слушателями последние новости, события и жизнь города и республики. И теперь радиосериал «Чак-Чак Норрис» признан лучшим радиошоу в России, а радио «Спутник ФМ» стало 12-кратным обладателем радийного Оскара.
Справка о проекте:
Радиосериал «Чак Чак Норрис» выходит ежедневно по будням на радиостанции Спутник ФМ ( в Уфе FM107,0) с 6:00 до 10:00 в прямом эфире. Ведущие проекта - Тагир Халиков, Трофим Татарников и Лена Ремпель - с раннего утра рассказывают о жизни, играют со слушателями и дарят подарки. «Чак Чак Норрис» - это радиосериал о нашей жизни!