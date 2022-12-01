Радиосериал «Чак Чак Норрис» на Спутник ФМ признан лучшим радиошоу в России

В Москве подвели итоги национальной премии «Радиомания 2022». Более 200 творческих работ со всей страны поступило в этом году на главный конкурс в радиоиндустрии. В результате голосования лучшим радиошоу в России признан радиосериал «Чак-Чак Норрис». Это утренняя программа выходит каждый будний день на радио «Спутник ФМ».