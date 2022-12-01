В Башкирии причиной смертельной аварии могла стать колейность

Стала известна предварительная причина смертельной аварии в Абзелиловском районе. Инцидент произошёл на 261 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

На трассе столкнулись два встречных автомобиля – «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». В аварии погиб 38-летний пассажир первого авто. Ещё одному 35-летнему пассажиру потребовалась помощь врачей.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать колейность дороги. К слову, в этом году была проведена внеплановая проверка содержания улично-дорожной сети. Назначена дополнительная экспертиза.