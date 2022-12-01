В Уфе мужчина с гранатой ворвался в банк

Сегодня, 1 декабря, начальник управления безопасность башкирского отделения финансовой организации Рустем Мамлеев рассказал, что в сентябре неизвестный с бомбой предпринял попытку ограбить банк.
Молодой человек зашёл в одно из отделений банка, а в руках держал предмет, похожий на осколочную гранату. Кассир не растерялась, вступила в разговор с грабителем и успела нажать тревожную кнопку.
Преступник, не дожидаясь прибытия правоохранительных органов, скрылся. В результате совместной работы банка с уголовным розыском, парень в кратчайшие сроки был установлен и задержан. Сейчас следствие на стадии завершения, материалы готовятся для передачи в суд.