В Уфе мужчина с гранатой ворвался в банк

Сегодня, 1 декабря, начальник управления безопасность башкирского отделения финансовой организации Рустем Мамлеев рассказал, что в сентябре неизвестный с бомбой предпринял попытку ограбить банк.

Молодой человек зашёл в одно из отделений банка, а в руках держал предмет, похожий на осколочную гранату. Кассир не растерялась, вступила в разговор с грабителем и успела нажать тревожную кнопку.