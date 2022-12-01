Врачи Уфы помогли девочке с отёком лёгких

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о лечении 13-летней местной жительницы. Почти месяц девочка находилась в республиканском кардиоцентре в тяжёлом состоянии.

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Юная пациентка перенесла вирусную инфекцию, но после получила серьёзные осложнения. В больницу девочка поступила в состоянии отека легких с инфарктными изменениями на ЭКГ. Три дня она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Её был поставлен диагноз — тяжелый миокардит.

Докторам удалось провести серьезную терапию, делали все возможное, чтобы ребенок пошел на поправку. Проводили консилиумы, приглашали ведущих детских кардиологов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. К лечению больной подключились специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова. Коллеги поддержали тактику лечения республиканского кардиоцентра.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 

К счастью, сейчас пациентка идёт на выписку, однако ей предстоит долгое лечение.

Фото: минздрав РБ. 

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