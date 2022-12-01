Врачи Уфы помогли девочке с отёком лёгких

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о лечении 13-летней местной жительницы. Почти месяц девочка находилась в республиканском кардиоцентре в тяжёлом состоянии.
Юная пациентка перенесла вирусную инфекцию, но после получила серьёзные осложнения. В больницу девочка поступила в состоянии отека легких с инфарктными изменениями на ЭКГ. Три дня она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Её был поставлен диагноз — тяжелый миокардит.
К счастью, сейчас пациентка идёт на выписку, однако ей предстоит долгое лечение.
Фото: минздрав РБ.