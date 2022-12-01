В Уфе в 11-й раз прошёл конкурс «Созвездие талантов»

В нём принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мероприятие собрало более 200 ребят со всей республики. Они смогли проявить себя и показать свои способности зрителям и членам жюри.
Гала-концерт фестиваля прошёл на сцене Башкирской филармонии. Талантливые особенные дети продемонстрировали свое мастерство в вокальном исполнении, музыкально-исполнительском искусстве, танцах, жестовом пении, оригинальном жанре, художественном чтении, дизайне и изготовлении одежды
Наставники – артисты Башгосфилармонии – помогли ребятам обрести уверенность в своих силах, получить бесценный опыт выступления на профессиональной сцене, ощутить атмосферу настоящего соревнования.
Одним из ожидаемых результатов проекта будет постепенное изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья как равноправным участникам культурного процесса, считают организаторы. Девиз конкурса «Созвездия талантов»: «Каждый ребенок достоин стать звездой!».