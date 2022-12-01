В Башкирии осудили сотрудника пожарной части, по вине которого погиб 6-летний мальчик

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком на полтора года, а также запретил в течение этого же периода занимать руководящие должности. Кроме того, в пользу стороны потерпевших взыскано в общей сложности два миллиона рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.