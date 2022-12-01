В Башкирии осудили сотрудника пожарной части, по вине которого погиб 6-летний мальчик

В Хайбуллинском районе перед судом предстал начальник караула пожарно-спасательной части по охране села Акъяр. По вине мужчины погиб 6-летний ребёнок.
17 августа сотрудник и подчиненные прибыли на место возгорания в селе. В ходе тушения из помещения вынесли металлическую бочку с легковоспламеняющимся веществом. Сотрудники оставили баллон на месте происшествия и уехали, что является нарушением правил пожарной безопасности.
В тот же день два мальчика 6 и 7 лет проходили мимо бочки, когда её охватило огнём. Ребята получили тяжёлые травмы и термические ожоги 90% и 50% тела. Через 6 дней 6-летний ребёнок погиб.
Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком на полтора года, а также запретил в течение этого же периода занимать руководящие должности. Кроме того, в пользу стороны потерпевших взыскано в общей сложности два миллиона рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.