В Башкирии уволили воспитательницу, которая ударила ребёнка во время тихого часа

В Стерлитамаке прокуратура продолжает расследование вопиющего случая в одном из детских садов. Воспитательница ударила ребёнка во время тихого часа.

Фото №1 - В Башкирии уволили воспитательницу, которая ударила ребёнка во время тихого часа

В октябре женщина несколько раз ударила девочку, которая лежала в кроватке. Малышке был причинен физический и моральный вред.

По требованию надзорного ведомства сотрудницу уволили из образовательной организации в связи с совершением аморального проступка. Экс-воспитательница стала фигуранткой уголовного дела. Его направили в мировой суд для рассмотрения по существу.

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