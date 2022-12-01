Башкортостан и Ростех заключили соглашение о стратегическом партнерстве

На заседании было отмечено, что Фонд развития промышленности России одобрил льготный заем в размере 2 млрд рублей на создание производственно-технологического комплекса по сборке и испытаниям силовых установок. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Кроме того, в ОДК-УМПО запустили программу повышения надёжности газотурбинных приводов, предназначенных для предприятий «Газпрома». Параллельно идёт обучение работников газотранспортных предприятий, которые будут обслуживать модернизированные агрегаты. Члены межведомственной комиссии в режиме телемоста также запустили монтаж очередного двигателя АЛ-31СТ в ячейку газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Поляна» в Благовещенском районе. Завершилось заседание подписанием соглашения между Башкортостаном и Ростехом о стратегическом партнёрстве. Оно, в частности, предусматривает сотрудничество в области подготовки квалифицированных кадров для госкорпорации в образовательных учреждениях республики. Подписи под документом поставили Радий Хабиров и Анатолий Сердюков.