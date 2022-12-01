В Башкортостане впервые отметили День промышленности

Дань уважения отдали главному её звену – людям, профессионалам сферы. Государственные награды, почётные грамоты и благодарности получили те, кто ежедневно делает вклад в развитие. Будь то токарь и контролёр или руководитель организации. Торжественные церемонии проходили с самого утра. Первая прошла в Колонном зале. Как чествовали лучших работников сферы?

Нежный букет и строгая медаль из рук главы республики. Контраст соответствует самой награждаемой. Эта женщина в кокетливом кардигане на работе требует жёсткости. Лилиана Муллагулова контролирует качество сборки двигателей.

Пришла после техникума, не понимала. В цехе всё по-другому. Влюбилась в свою работу и осталась. Лилиана Муллагулова, контролёр сборочно-монтажных и ремонтных работ

Представительницы слабого пола доказывают свою силу и в мужских профессиях сами редко признаются в сложности работы. Любовь Кудряшову можно назвать женщиной с железным характером, соответствующим профессии.

В Колонном зале награждали тех, кто ежедневно вносит личный вклад в промышленность. Прежде всего – своим трудом, фактически посвящая этому жизнь.

Работа промышленников была бы невозможна без тех, кто работает для них. Так, например, поблагодарили строителей, которые возводили швейную фабрику на территории особой экономической зоны «Алга».

В Башкортостане промышленность составляет треть валового продукта. Республика лидирует в ряде отраслей. Второй год подряд регион лучший в стране по реализации промышленной политики.

У нас 250 тысяч работников, которые трудятся в сфере промышленности. Кислородники переориентировались в ковидные времена, легковики шили в ковид и сейчас для СВО. УМПО – лидер, работает на гособоронзаказ. Горняков нельзя не отметить. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр промышленности, энергетики и инноваций