В Башкортостане впервые отметили День промышленности

Дань уважения отдали главному её звену – людям, профессионалам сферы. Государственные награды, почётные грамоты и благодарности получили те, кто ежедневно делает вклад в развитие. Будь то токарь и контролёр или руководитель организации. Торжественные церемонии проходили с самого утра. Первая прошла в Колонном зале. Как чествовали лучших работников сферы?
Нежный букет и строгая медаль из рук главы республики. Контраст соответствует самой награждаемой. Эта женщина в кокетливом кардигане на работе требует жёсткости. Лилиана Муллагулова контролирует качество сборки двигателей.
Представительницы слабого пола доказывают свою силу и в мужских профессиях сами редко признаются в сложности работы. Любовь Кудряшову можно назвать женщиной с железным характером, соответствующим профессии.
В Колонном зале награждали тех, кто ежедневно вносит личный вклад в промышленность. Прежде всего – своим трудом, фактически посвящая этому жизнь.
Работа промышленников была бы невозможна без тех, кто работает для них. Так, например, поблагодарили строителей, которые возводили швейную фабрику на территории особой экономической зоны «Алга».
В Башкортостане промышленность составляет треть валового продукта. Республика лидирует в ряде отраслей. Второй год подряд регион лучший в стране по реализации промышленной политики.
В первый день зимы День промышленности в Башкортостане отметили впервые. Символично, что началось это именно с благодарности тем, кто отдаёт жизнь этой сфере. Именно 1 декабря семь лет назад был принят закон о промышленной политике в республике. Утверждения праздника добивались два года. Так что для самих работников это как чудо, которым когда-то была и каждая новая отрасль промышленности.