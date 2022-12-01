В Башкирии продолжается расследование гибели молодого отца в столкновении с катером

Ребёнок остался без отца, а мама – без сына. Семья из Мелеуза почти полгода пытается оправиться после трагедии. Летом на Нугушском водохранилище в столкновении с катером и водной плюшкой погиб 23-летний парень. Ни владелец лодки, ни водитель гидроцикла, как рассказывают родственники погибшего, виноватыми себя не считают.

Как в страшном сне она живёт с 10 июля. Именно эта дата выбита на памятнике её сыну. Артуру было 23. У парня только родился ребёнок. С родственниками и друзьями решили отдохнуть на Нугушском водохранилище. Ребятам предложили прокатиться на шлюпке, прикреплённой к гидроциклу. То, что случилось дальше, попало на камеры очевидцев: катер идёт наперерез и таранит компанию. Основной удар пришёлся на Артура. Молодой человек погиб на месте.

У Артура остались супруга и сынишка. Молодой человек ждал, когда Амину исполнится год, чтобы уехать на заработки на север. Семья недавно взяла ипотеку, мечтали о дочке. Извинения, говорит супруга, они услышали лишь от водителя гидроцикла. Владелец катера на связь не выходит.

Он мне написал: «Я не виноват». У Артура вся левая часть была раздроблена. Не знаем даже, было ли у них разрешение. Римида Аглиуллина, мама погибшего

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Сейчас расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета, назначена судоводительская судебная экспертиза, которая проводится в другом регионе.

Для Римиды Аглиуллиной это уже вторая тяжёлая утрата. 14 лет назад в несчастном случае на стройке погиб её супруг. С маленьким Артуром и сестрёнкой она осталась одна. Тогда не знала, как объяснить сыну, где же папа. Теперь вместе с невесткой думает, как в будущем рассказать обо всём внуку.