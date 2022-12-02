БГПУ имени Акмуллы отмечает свое 55-летие масштабными мероприятиями

В эти дни проходит Всероссийский практический форум «Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации общества». В рамках него запланированы дискуссии, конференции, семинары и конкурсы.
Традиционный конкурс на звание «Лучшей педагогической династии» в стенах Акумуллинского университета вышел за рамки республиканского. Заявку на участие в этом году подали 85 династий из 15 регионов страны. Во второй тур вышли представители 14.
Конкурс профессионального мастерства «Учитель будущего поколения России» объединил студентов разных педвузов страны.
Богат Всероссийский практический форум «Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации общества» и деловой программой. Итоги же конкурсных состязаний подведут 2 декабря.