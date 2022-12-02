БГПУ имени Акмуллы отмечает свое 55-летие масштабными мероприятиями

В эти дни проходит Всероссийский практический форум «Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации общества». В рамках него запланированы дискуссии, конференции, семинары и конкурсы.

Традиционный конкурс на звание «Лучшей педагогической династии» в стенах Акумуллинского университета вышел за рамки республиканского. Заявку на участие в этом году подали 85 династий из 15 регионов страны. Во второй тур вышли представители 14.