В Уфе завершение реконструкции парка «Нефтехимиков» запланировано на конец весны 2023 года

В башкирской столице реконструкция парка «Нефтехимиков» завершится на полгода позже. Данная мера связана со сложностями в логистике.

Как сообщает администрация Орджоникидзевского района Уфы, по графику работы должны были завершиться 30 ноября, однако из-за сложившейся ситуации работы подойдут к концу к лету 2023 года. Подрядчик завершит все виды работ 30 мая 2023 года.