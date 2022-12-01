В Уфе завершение реконструкции парка «Нефтехимиков» запланировано на конец весны 2023 года

В башкирской столице реконструкция парка «Нефтехимиков» завершится на полгода позже. Данная мера связана со сложностями в логистике.
Как сообщает администрация Орджоникидзевского района Уфы, по графику работы должны были завершиться 30 ноября, однако из-за сложившейся ситуации работы подойдут к концу к лету 2023 года. Подрядчик завершит все виды работ 30 мая 2023 года.
Реконструкция парка «Нефтехимиков» началась в конце весны текущего года. Благоустройство предполагает два этапа, первый из которых и должен был завершиться к 30 ноября.