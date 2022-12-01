В Башкирии зарегистрирован первый заболевший новым штаммом коронавируса «цербер»

В Башкирии выявили новый штамм коронавируса у пациента. В настоящее время в республике зарегистрирован один заболевший штаммом «цербер».

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона, штамм «цербер» выявили в Европе в сентябре, а в России первые случаи зафиксировали в конце октября. Этот штамм является мутировавшим вариантом «омикрона» и распространяется быстрее, чем другие штаммы вируса.

По словам врача -иммунолога Владимира Болибока, каждая новая мутация «омикрона» дает феномен иммунного ускользания: антитела к предыдущим вариантам не действуют на новые. Специалист отметил, что в настоящее время крайне мало выявляется случаев заражения коронавирусом, так как вирус в большинстве случаев протекает или бессимптомно, или в легкой форме, и люди не обращаются к врачу.







