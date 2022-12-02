Во Всемирный день борьбы со СПИДом в Уфе все желающие могли сдать экспресс-тест на ВИЧ

На площадке лайфстайл-центра «Башкирия» весь день специалисты Республиканского центра по борьбе с инфекционными заболеваниями читали лекции для всех желающих. Кроме того, каждый мог сделать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ.

Причем забор крови осуществлялся абсолютно безболезненно, по новой технологии. Результат участники акции получали уже в течение пяти минут. Одна полоска на тестере означала, что человек здоров, две – есть вирус. Как отмечают специалисты, в последнее время люди становятся внимательнее и чаще сдают анализы на ВИЧ.