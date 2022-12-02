В Уфе подозреваемого в совращении школьницы в лифте отправили в СИЗО

26 ноября в полицию Уфы обратилась местная жительница, которая заявила, что её 11-летняя дочка стала жертвой насильника в лифте собственного дома, который расположен по улице Транспортной.

Как стало известно, в злополучный день девочку встретили мама и старшая сестра. Они довели школьницу до дома, а сами пошли в магазин. В лифте на неё напал неизвестный, который совершил насильственные действия сексуального характера. Девочке удалось забежать в квартиру. В тот же вечер школьница рассказала о случившемся родителям.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В конце ноября подозреваемого в преступлении задержали в столичном аэропорту. Предполагаемым педофилом оказался молодой уроженец Бурятии, который приехал в Башкирию на заработки. Узнав о том, что его ищет полиция, он попытался покинуть Россию.

Подозреваемого заключили под стражу до 28 января 2023 года. Расследование произошедшего продолжается.