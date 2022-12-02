Под Уфой условные террористы заминировали территорию ТЭЦ и взяли в заложники сотрудников

По легенде, вооруженные люди на грузовом автомобиле, в кузове которого было установлено взрывное устройство, проникли на территорию Затонской ТЭЦ, захватили заложников из числа сотрудников предприятия и выдвинули требования. Силовики приняли решение о проведении экстренного боевого мероприятия силами спецназначения. В результате условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, взрывное устройство обезврежено.