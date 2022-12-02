Житель Башкирии сломал маме бедренную кость

Как сообщает пресс-служба межрегионального суда, между мужчиной, который был пьян, и его мамой произошёл бытовой конфликт. В порыве злости сын ударил женщину ногой в область ягодицы. Мама упала на пол и пожаловалась на сильную боль – сама встать женщина не могла. Мужчина попробовал помочь матери, но не смог поднять её. Он дал женщине подушку и ушёл в гости.