Житель Башкирии сломал маме бедренную кость

В Белорецком районе перед судом предстал 33-летний мужчина, которого обвинили в избиении 64-летней матери.
Как сообщает пресс-служба межрегионального суда, между мужчиной, который был пьян, и его мамой произошёл бытовой конфликт. В порыве злости сын ударил женщину ногой в область ягодицы. Мама упала на пол и пожаловалась на сильную боль – сама встать женщина не могла. Мужчина попробовал помочь матери, но не смог поднять её. Он дал женщине подушку и ушёл в гости.
Оказалось, пострадавшая получила перелом бедренной кости со смещением осколков. Женщину госпитализировали.
Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно.