В Уфе прошли зимние соревнования «Первый снег»

На спорткомплексе «Биатлон» в Уфе в первый день зимы прошли соревнования «Первый снег». В них приняли участие порядка 200 человек. На дистанции в один километр стартовали юноши 2010 года рождения и младше. «Четверку» пробежали взрослые и юниоры. Вместе с соревнованиями был официально открыт и спорткомплекс «Биатлон». Теперь использоваться его трассами все желающие могут бесплатно.
А уже 15 декабря в Уфе состоится четвертый этап Пари Кубка России по биатлону. Сильнейшие биатлонисты страны проведут в столице Башкортостана шесть стартов: две индивидуальных гонки, два спринта и две смешанных эстафеты. Трасса и огневой рубеж на спорткомплексе «Биатлон» практически полностью готовы к таким серьёзным соревнованиям.