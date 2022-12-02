В Уфе прошли зимние соревнования «Первый снег»

На спорткомплексе «Биатлон» в Уфе в первый день зимы прошли соревнования «Первый снег». В них приняли участие порядка 200 человек. На дистанции в один километр стартовали юноши 2010 года рождения и младше. «Четверку» пробежали взрослые и юниоры. Вместе с соревнованиями был официально открыт и спорткомплекс «Биатлон». Теперь использоваться его трассами все желающие могут бесплатно.

Зиму очень сильно ждал, это мой любимый сезон. Летом очень жарко, тренировки очень изнурительные.

Данил Багров, победитель соревнований

Очень приятно, очень соскучилась, была на сборах до этого в Абзаково, а сейчас родной город. Очень понравилось.

Ангелина Михайлова, победитель соревнований

А уже 15 декабря в Уфе состоится четвертый этап Пари Кубка России по биатлону. Сильнейшие биатлонисты страны проведут в столице Башкортостана шесть стартов: две индивидуальных гонки, два спринта и две смешанных эстафеты. Трасса и огневой рубеж на спорткомплексе «Биатлон» практически полностью готовы к таким серьёзным соревнованиям.

Будут трансляции по «Матч ТВ», Башкирия гостеприимная. Посещение биатлона во время соревнований, билетов нет, все бесплатно, всех приглашаем на комплекс «Биатлон».

Виктор Никитин, директор спортивного комплекса «Биатлон»
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