В Уфе прошли зимние соревнования «Первый снег»

На спорткомплексе «Биатлон» в Уфе в первый день зимы прошли соревнования «Первый снег». В них приняли участие порядка 200 человек. На дистанции в один километр стартовали юноши 2010 года рождения и младше. «Четверку» пробежали взрослые и юниоры. Вместе с соревнованиями был официально открыт и спорткомплекс «Биатлон». Теперь использоваться его трассами все желающие могут бесплатно.