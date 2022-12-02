Житель Башкирии ударил супругу молотком и лёг спать

В полицию Белебея поступило сообщение об избиении 35-летней женщины. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия.

Фото №1 - Житель Башкирии ударил супругу молотком и лёг спать

В квартире была обнаружена пострадавшая, которую экстренно госпитализировали в бессознательном состоянии. Мужчина спал на диване, а после оказал неповиновение сотрудникам полиции, однако всё равно был задержан.

Выяснилось, что женщина пришла к подруге, с которой они проводили вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре к посиделке присоединился её муж – 36-летний ранее судимый мужчина. Между супругами произошёл конфликт, в ходе которого мужчина начал избивать возлюбленную, а после схватил молоток и несколько раз ударил несчастную по голове. После избиения мужчина просто лёг спать.

Сейчас проводится медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Видео: МВД по РБ. 

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