Житель Башкирии до смерти изувечил супругу

В Белорецком районе перед судом предстал 25-летний местный житель. Мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге.
Между возлюбленными произошла ссора. Мужчина начал избивать супругу ногами руками. После этого он вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. К сожалению, несчастная скончалась от полученных травм в больнице на следующий день.
Выяснилось, что мужчина постоянно злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно избивал супругу. Женщина обращалась за помощью в правоохранительные органы, но несчастной никто не помог. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.