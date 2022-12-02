Житель Башкирии до смерти изувечил супругу

В Белорецком районе перед судом предстал 25-летний местный житель. Мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге.

Между возлюбленными произошла ссора. Мужчина начал избивать супругу ногами руками. После этого он вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. К сожалению, несчастная скончалась от полученных травм в больнице на следующий день.