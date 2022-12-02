В Ишимбае прошёл открытый кадровый набор в крупнейшие компании ОЭЗ «Алга»

Более 800 рабочих мест. В Ишимбае прошёл открытый кадровый набор в крупнейшие компании особой экономической зоны «Алга».

Это новый формат подбора сотрудников, в котором работодатели презентуют условия труда на предприятиях, а соискатели могут задать им вопросы. В мероприятии приняли участие более 330 человек, из числа которых сформировали группу обучающихся. После курсов они станут работать в компаниях «Аркада» и «Фабрика Заспорт», которые выпускают спортивную и спецодежду. Обучение будущих сотрудников предприятий зоны «Алга» проводится в рамках госпрограммы «Регулирование рынка труда и содействие занятости».

Отобраны специалисты, с которыми уже можно заключить трудовые договор. И если есть желание, но квалификация не соответствует, то мы готовы направить на обучение. При этом обучение для данного соискателя будет бесплатным.

Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Более 70% после обучения трудоустроены. Также мы продолжаем набор на данную фабрику. С начала 2023 года у нас планируется запуск второй швейной фабрики «ЗАСПОРТ», т.е. мы будем также набирать граждан, всех желающих, которые ищут работу.

Ольга Рябчикова, директор филиала Юго-восточного межрайонного Центра занятости населения по Ишимбайскому району
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