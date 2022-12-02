В Ишимбае прошёл открытый кадровый набор в крупнейшие компании ОЭЗ «Алга»

Это новый формат подбора сотрудников, в котором работодатели презентуют условия труда на предприятиях, а соискатели могут задать им вопросы. В мероприятии приняли участие более 330 человек, из числа которых сформировали группу обучающихся. После курсов они станут работать в компаниях «Аркада» и «Фабрика Заспорт», которые выпускают спортивную и спецодежду. Обучение будущих сотрудников предприятий зоны «Алга» проводится в рамках госпрограммы «Регулирование рынка труда и содействие занятости».