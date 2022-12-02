Радий Хабиров наградил победителей и призеров национального чемпионата «Абилимпикс»

Глава республики встретился с членами сборной Башкортостана, представлявшими регион на российских  соревнованиях. Участникам вручили сертификаты на суммы от 50 до 100 тысяч рублей, которые они могут потратить на дополнительное обучение или реабилитацию.

Чемпионат «Абилимпикс» – это соревнования профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участие принимают школьники и студенты. В Москве башкирская команда завоевала 32 медали, в общем зачёте заняв седьмое место в России.

Радий Хабиров поблагодарил участников «Абилимпикс» за то, что они достойно представили республику, а наставников – за большой вклад в подготовку. Глава региона назвал ребят героями нашего времени.

Фото №1 - Радий Хабиров наградил победителей и призеров национального чемпионата «Абилимпикс»

Вы выбираете очень важные профессии и, несмотря на сложности и особенности здоровья, достигаете отличных результатов. Глядя на вас, видя вашу целеустремлённость, мы все становимся сильнее. Большое вам спасибо!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: Пресс-служба Главы РБ

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