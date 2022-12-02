В Башкирии подорожали огурцы, свекла и морковь

В Башкирии за последнюю неделю огурцы повысились в цене на 15,2% – до 121 рубля за 1 кг. Кроме огурцов, подорожали также свекла и морковь на 2,6% и 2,1% соответственно. Об этом сообщает Башстат, которые сравнили цены в магазинах за две прошлые недели.

На позапрошлой неделе огурцы подорожали на 23,8%. Кроме огурцов, подорожали также свекла и морковь на 2,6% и 2,1% соответственно.