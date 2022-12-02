В Башкирии после ремонта открылась врачебная амбулатория в с. Павловка

Первичная медицинская помощь для 4 тысяч жителей. В селе Павловка Нуримановского района после капитального ремонта свои двери распахнула местная врачебная амбулатория.

Обшарпанные стены, тёмные коридоры и неуютная атмосфера остались в прошлом, говорит Юлия Загидуллина. Это первый её визит с дочерью в обновлённую амбулаторию. После ремонта медучреждение не узнать.

Первое впечатление, вот ребенок сказал: «Мы как будто в городскую больницу попали». Мы в первый раз после ремонта пришли, впечатление, конечно, положительное. Визуально она на 100 процентов изменилась, стало приятнее заходить. Юлия Загидуллина, жительница с. Павловка

Стены, потолок, полы, да и всё вокруг привели в порядок. Около пяти месяцев продолжался капитальный ремонт внутри здания. И вот тот долгожданный момент – официальное открытие обновленной амбулатории.

В этом здании ни разу не проводился капитальный ремонт, нам удалось не только освежить его, но и заменить практически все коммуникации, электрику и создать максимально комфортные условия прежде всего для пациентов. Салават Гайсин, главный врач Нуримановской центральной районной больницы

Работы выполнялись в рамках национального проекта «Здравоохранение». В общей сложности на капитальный ремонт ушло порядка 14 миллионов рублей. Врачебная амбулатория на сегодняшний день соответствует всем современным нормам и стандартам, отметил во время посещения учреждения министр здравоохранения республики.

В плане необходимости, конечно, эти объекты для нас стратегически важную роль играют, они участвуют и в первом этапе диспансеризации взрослого населения, и в профилактических медицинских осмотрах, ну и оказывают как плановую, так и неотложную помощь нашему населению. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

К павловской врачебной амбулатории прикреплены почти 4 тысячи человек. Здесь есть свой педиатр, участковый терапевт, стоматолог. Общий штат медицинского учреждения – более 20 человек. Здесь имеются палаты дневного стационара, есть свой хирургический блок.

Она всегда востребована. Летом это травмы, те же порезы, зимой – горнолыжный курорт же у нас рядом, тоже травмы. Ольга Рассадина, врач-хирург