В Башкирии после ремонта открылась врачебная амбулатория в с. Павловка

Первичная медицинская помощь для 4 тысяч жителей. В селе Павловка Нуримановского района после капитального ремонта свои двери распахнула местная врачебная амбулатория.
Обшарпанные стены, тёмные коридоры и неуютная атмосфера остались в прошлом, говорит Юлия Загидуллина. Это первый её визит с дочерью в обновлённую амбулаторию. После ремонта медучреждение не узнать.
Стены, потолок, полы, да и всё вокруг привели в порядок. Около пяти месяцев продолжался капитальный ремонт внутри здания. И вот тот долгожданный момент – официальное открытие обновленной амбулатории.
Работы выполнялись в рамках национального проекта «Здравоохранение». В общей сложности на капитальный ремонт ушло порядка 14 миллионов рублей. Врачебная амбулатория на сегодняшний день соответствует всем современным нормам и стандартам, отметил во время посещения учреждения министр здравоохранения республики.
К павловской врачебной амбулатории прикреплены почти 4 тысячи человек. Здесь есть свой педиатр, участковый терапевт, стоматолог. Общий штат медицинского учреждения – более 20 человек. Здесь имеются палаты дневного стационара, есть свой хирургический блок.
Врачи павловской амбулатории обслуживают не только прикрепленное к лечебному учреждению население. Нередко за медицинской помощью обращаются приезжие гости. Ведь эта местность как летом, так и зимой привлекает большое количество туристов.