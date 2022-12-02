Спортсмены из Башкирии стали победителями на международном турнире «Москва – Вселенная каратэ»

Участие принимали более 1000 спортсменов из 21 региона страны. 4 золотые медали завоевали каратисты из Башкортостана. Этот результат позволил команде из нашей республики занять третье место в общем зачете среди субъектов России по количеству золотых медалей.

Задания с теннисными мячами у каратистов особенно важные. При помощи таких упражнений спортсменам удается развивать реакцию и ловкость рук. Благодаря этому подходу спортсмены уверенно выступают на соревнованиях международного уровня. Эрнест Шарафутдинов – бронзовый призер юниорского чемпионата мира, выступал на состязаниях в Армении, Испании, Казахстане. На всех вошел в число сильнейших. Теперь добавил в свою копилку наград и победу на турнире «Москва – Вселенная каратэ».

Также на московском чемпионате Аида Бикметова завоевала золотую медаль в личных поединках. Во всех четырех боях спортсменка одержала победу. Айгуль Садыкова является бронзовым призером Европы и победителем чемпионата «Москва – Вселенная каратэ». Айгуль без проблем выигрывает турнир за турниром благодаря богатому опыту.

Арсений Муратов участвовал на многих всероссийских соревнованиях. Но удача повернулась к нему лишь на первенстве в Москве. Спортсмен вернулся с золотом. И сейчас попал в сборную России по каратэ.

Тренировки у каратистов проходят ежедневно. Наставник готовит своих воспитанников к высшим наградам.