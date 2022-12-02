ЖХК «Агидель» обыграл «Торнадо» в заключительном домашнем матче года

В игре регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги команда из столицы Башкортостана взяла верх в серии буллитов. По ходу встречи гостьи дважды выходили вперед благодаря голам Анны Шохиной.
На это подопечные Валерия Давлетшина ответили дублем Елизаветы Родновой. В середине третьего периода Илона Маркова и Карина Ахметова устроили драку, по итогам которой игрок «Торнадо» получил матч-штраф. Основное время закончилось вничью – 2:2.
В овертайме «Агидель» сыграла и в меньшинстве, и в большинстве. Но изменить счет соперницам так и не удалось. В серии буллитов точный бросок Вероники Коржаковой принёс «Агидели» очередную победу. Выиграв 18 из 20 игр сезона, уфимки уверенно возглавляют турнирную таблицу ЖХЛ. Следующий домашний матч команда проведет 9 января. До этого команду ждет серия из 4 выездных игр в Екатеринбурге и Челябинске.