ЖХК «Агидель» обыграл «Торнадо» в заключительном домашнем матче года

Видимо, решили у нас убрать лидера. А у них игрок третьего звена. Может быть, это было целенаправленно, конечно. Она полезла в драку, хотя Илона ничего не делала для того, чтобы драться.

Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»