ЖХК «Агидель» обыграл «Торнадо» в заключительном домашнем матче года

В игре регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги команда из столицы Башкортостана взяла верх в серии буллитов. По ходу встречи гостьи дважды выходили вперед благодаря голам Анны Шохиной.

На это подопечные Валерия Давлетшина ответили дублем Елизаветы Родновой. В середине третьего периода Илона Маркова и Карина Ахметова устроили драку, по итогам которой игрок «Торнадо» получил матч-штраф. Основное время закончилось вничью – 2:2.

Видимо, решили у нас убрать лидера. А у них игрок третьего звена. Может быть, это было целенаправленно, конечно. Она полезла в драку, хотя Илона ничего не делала для того, чтобы драться.

Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»
Фото №1 - ЖХК «Агидель» обыграл «Торнадо» в заключительном домашнем матче года

В овертайме «Агидель» сыграла и в меньшинстве, и в большинстве. Но изменить счет соперницам так и не удалось. В серии буллитов точный бросок Вероники Коржаковой принёс «Агидели» очередную победу. Выиграв 18 из 20 игр сезона, уфимки уверенно возглавляют турнирную таблицу ЖХЛ. Следующий домашний матч команда проведет 9 января. До этого команду ждет серия из 4 выездных игр в Екатеринбурге и Челябинске.

Самое главное, что добыта победа. Это настраивает нас и мотивирует на положительный лад. Дух победителей закладывается в таких матчах, когда команда на жилах вытаскивает. И девчонки растут. А «сухари» – это только себя потешить.

Анна Пругова, вратарь ЖХК «Агидель»
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