В Башкирии в ДТП из-за проезда на «красный» пострадали два человека

В Башкирии ранним утром на одном из перекрестков Белебея произошло ДТП с двумя пострадавшими. Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Войкова и Красной.

Фото №1 - В Башкирии в ДТП из-за проезда на «красный» пострадали два человека

По данным главы Госавтоинспекции Башкирии Владимира Севастьянова, за рулем автомобиля «Лада Гранта» находилась 40-летняя местная жительница. Предположительно, она проехала на «красный». Через мгновение произошло столкновение с ВАЗ-2112. Им управлял 26-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили водитель «Лада Гранта» и 25-летняя пассажирка ВАЗ-2112. ГИБДД ведет разбирательство.

Фото: ГИБДД РБ 

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