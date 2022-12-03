В Башкирии в ДТП из-за проезда на «красный» пострадали два человека

В Башкирии ранним утром на одном из перекрестков Белебея произошло ДТП с двумя пострадавшими. Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Войкова и Красной.
По данным главы Госавтоинспекции Башкирии Владимира Севастьянова, за рулем автомобиля «Лада Гранта» находилась 40-летняя местная жительница. Предположительно, она проехала на «красный». Через мгновение произошло столкновение с ВАЗ-2112. Им управлял 26-летний мужчина.
В результате ДТП травмы получили водитель «Лада Гранта» и 25-летняя пассажирка ВАЗ-2112. ГИБДД ведет разбирательство.
Фото: ГИБДД РБ