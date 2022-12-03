В Башкирии при пожаре погибли 12 лошадей и 2 быка

В Дуванском районе Башкирии утром 3 декабря произошел пожар. Возгорание зафиксировано в селе Метели на ул. Загорской.

Фото №1 - В Башкирии при пожаре погибли 12 лошадей и 2 быка

В МЧС по Башкирии сообщили, что сообщение о пожаре поступило поздно. К моменту прибытия пожарных часть кровли отдельно стоящего здания горела открытым пламенем. Здание это находилось на территории личного хозяйства.

Пожар удалось потушить. Пострадавших среди людей нет. Однако из-за пожара погибли 12 лошадей и 2 быка. Причину происшествия выясняет дознаватель МЧС.

Фото: ГУ МЧС по РБ 

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