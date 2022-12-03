В Башкирии при пожаре погибли 12 лошадей и 2 быка

В Дуванском районе Башкирии утром 3 декабря произошел пожар. Возгорание зафиксировано в селе Метели на ул. Загорской.

В МЧС по Башкирии сообщили, что сообщение о пожаре поступило поздно. К моменту прибытия пожарных часть кровли отдельно стоящего здания горела открытым пламенем. Здание это находилось на территории личного хозяйства.