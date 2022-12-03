В Уфе стартовала научно-практическая конференция «Кочевые цивилизации средневековой Евразии»

Это будет не просто музей, а крупный, исследовательский и просветительский, культурный, туристический центр. Радий Хабиров рассказал на своих страницах в социальных сетях о создании в Чишминском районе Евразийского музея кочевых цивилизаций. Как раз сегодня этот вопрос в Уфе обсуждали в рамках международной научно-практической конференции «Кочевые цивилизации средневековой Евразии». В столицу республики приехали порядка 70 учёных в области истории и археологии, сохранения и научного изучения объектов культурного наследия.

Копия Каталонского атласа 1375 года. Оригинал размерами три метра на 65 сантиметров, состоящий из шести частей, хранится сегодня в национальном музее Франции. Это своеобразная карта мира, на которой нанесены основные на тот момент торговые пути. Среди примерно 500 городов, есть обозначение, которое имеет прямое отношение к территориям современного Башкортостана.

Если значок города здесь обозначен с названием, здесь есть город Паскатир, в современной транскрипции – Башкорт, вот что нам будет интересно. Я думаю, здесь обозначен этот город. Одна из функций – административный и торговый центр, торговая фактория, где шел обмен мехов на серебро. Александр Юрченко, старший научный сотрудник музея Чингисхана в г. Улан-Батор

Александр Юрченко – историк из Санкт-Петербурга, глубоко изучающий эпоху Средневековья. Недавно он принимал активное участие в создании уникального девятиэтажного музея Чингисхана в Монголии. Специалиста пригласили в Уфу, чтобы поделится опытом, ведь в Башкортостане тоже хотят создать свой музей, который отражал бы период Средневековья.

На территории Башкортостана очень много объектов археологического наследия, которые датируются различными периодами, ив большей степени это объекты, которые относятся к периоду Средневековья и непосредственно относятся к кочевой цивилизации. Мы, соответственно, по инициативе Главы Республики Башкортостан достаточно плодотворно ведем работу по популяризации объектов археологии. Салават Кулбахтин, и.о начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Инициатором создания Евразийского музея кочевых цивилизаций на территории Башкортостана стал глава республики. Еще летом Радий Хабиров представил концепцию нового объекта. Он должен объединить в себе несколько ключевых исторических памятников, среди которых мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека эпохи Золотой орды.

Это замечательная инициатива, мы обмениваемся идеями. Считаю, что мы все должны как-то помочь – и живыми артефактами и копиями. Всем, чем можем. Я считаю, что у нас много точек соприкосновения, по которым мы могли бы работать. Талгат Жумаганбетов, директор Казахского научно-исследовательского института тюркологии и монголистики /Актобе/

Башкортостан год от года укрепляет свою позицию, как один из центров российской археологии. Сегодняшняя международная научно-практическая конференция – один из этапов научной работы по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Ученые уверены, что Башкортостан справится и с этой задачей, опыт есть. Это успешно реализованный проект – историко-музейный комплекс «Шульган-таш».

Мы вчера были в «Шульган-таше». Такой музей я видел только В Германии, его сделали на месте захоронения неандертальцев. Второй раз увидел в Башкортостане. Аббас Сеидов, генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии азербайджанской национальной академии наук