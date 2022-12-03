В Уфе стартовала научно-практическая конференция «Кочевые цивилизации средневековой Евразии»

Это будет не просто музей, а крупный, исследовательский и просветительский, культурный, туристический центр. Радий Хабиров рассказал на своих страницах в социальных сетях о создании в Чишминском районе Евразийского музея кочевых цивилизаций. Как раз сегодня этот вопрос в Уфе обсуждали в рамках международной научно-практической конференции «Кочевые цивилизации средневековой Евразии». В столицу республики приехали порядка 70 учёных в области истории и археологии, сохранения и научного изучения объектов культурного наследия.
Копия Каталонского атласа 1375 года. Оригинал размерами три метра на 65 сантиметров, состоящий из шести частей, хранится сегодня в национальном музее Франции. Это своеобразная карта мира, на которой нанесены основные на тот момент торговые пути. Среди примерно 500 городов, есть обозначение, которое имеет прямое отношение к территориям современного Башкортостана.
Александр Юрченко – историк из Санкт-Петербурга, глубоко изучающий эпоху Средневековья. Недавно он принимал активное участие в создании уникального девятиэтажного музея Чингисхана в Монголии. Специалиста пригласили в Уфу, чтобы поделится опытом, ведь в Башкортостане тоже хотят создать свой музей, который отражал бы период Средневековья.
Инициатором создания Евразийского музея кочевых цивилизаций на территории Башкортостана стал глава республики. Еще летом Радий Хабиров представил концепцию нового объекта. Он должен объединить в себе несколько ключевых исторических памятников, среди которых мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека эпохи Золотой орды.
Башкортостан год от года укрепляет свою позицию, как один из центров российской археологии. Сегодняшняя международная научно-практическая конференция – один из этапов научной работы по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Ученые уверены, что Башкортостан справится и с этой задачей, опыт есть. Это успешно реализованный проект – историко-музейный комплекс «Шульган-таш».
Международная научно-практическая конференция «Кочевые цивилизации средневековой Евразии» посвящена памяти известного советского и российского ученого Нияза Мажитова. Именно он внес существенный вклад в изучение средневековой эпохи Южного Урала и становление башкирской археологии. Завтра работа конференции продолжится.