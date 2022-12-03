Евразийский НОЦ будет сотрудничать с Российским химико-технологическим университетом им Менделеева

 Учёные намерены взаимодействовать по проектам в области новой «зеленой» химии и энергетике. Соглашение представители учебных учреждений подписали сегодня на Конгрессе молодых учёных в Сочи. Документ позволит формировать инновационные проекты, прорывные технологии и совместно готовить кадры высшей квалификации.

Очень знаковое событие, потому что Евразийский НОЦ уже в течение двух лет занимает лидирующие позиции среди научно-образовательных центров мирового уровня. Все те программы, что мы запустили в Башкортостане, это результаты и достижения ученых по тем направлениям, которые мы выбрали для своего развития. 

Ирина Буренина, директор управляющей компании Евразийского научного образовательного центра мирового уровня 

Научно-образовательный центр - замечательная точка входа для многих организаций, для построения большой кооперации науки, образования и индустрии. Для нас важна эта возможность сотрудничества с Башкортостаном через научно-образовательный центр. 

Анна Щербина, проректор по науке Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Ивановича Менделеева

На выставке представители Башкортостана показали высокий уровень подготовки, стенд Евразийского НОЦ получил высокую оценку. С разработками молодых учёных Евразийского НОЦ ознакомился научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев. Были намечены планы взаимодействия Национального центра физики и математики с вузами и научными организациями Евразийского НОЦ, а коллектив учёных Уфимского университета науки и технологий стал победителем конкурса научных проектов #вцентренауки.

Республика Башкортостан заняла почётное четвертое место в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов, который был составлен по поручению президента Владимира Путина. Локомотивом такого успеха, уверены эксперты, послужила активная работа регионального НОЦ в том числе. В Башкортостане увеличилась численность научных сотрудников, выросли вложения в научные разработки предприятий.

Мы хотим, чтобы наши университеты, наша молодежь чувствовали амбиции региона, при этом находили новых друзей и партнеров, чтобы расширять знания, расширять коммуникации. 

Руслан Казыханов, советник главы Республики Башкортостан по науке
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