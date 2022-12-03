Евразийский НОЦ будет сотрудничать с Российским химико-технологическим университетом им Менделеева

Учёные намерены взаимодействовать по проектам в области новой «зеленой» химии и энергетике. Соглашение представители учебных учреждений подписали сегодня на Конгрессе молодых учёных в Сочи. Документ позволит формировать инновационные проекты, прорывные технологии и совместно готовить кадры высшей квалификации.
На выставке представители Башкортостана показали высокий уровень подготовки, стенд Евразийского НОЦ получил высокую оценку. С разработками молодых учёных Евразийского НОЦ ознакомился научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев. Были намечены планы взаимодействия Национального центра физики и математики с вузами и научными организациями Евразийского НОЦ, а коллектив учёных Уфимского университета науки и технологий стал победителем конкурса научных проектов #вцентренауки.
Республика Башкортостан заняла почётное четвертое место в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов, который был составлен по поручению президента Владимира Путина. Локомотивом такого успеха, уверены эксперты, послужила активная работа регионального НОЦ в том числе. В Башкортостане увеличилась численность научных сотрудников, выросли вложения в научные разработки предприятий.