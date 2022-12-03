Евразийский НОЦ будет сотрудничать с Российским химико-технологическим университетом им Менделеева

Очень знаковое событие, потому что Евразийский НОЦ уже в течение двух лет занимает лидирующие позиции среди научно-образовательных центров мирового уровня. Все те программы, что мы запустили в Башкортостане, это результаты и достижения ученых по тем направлениям, которые мы выбрали для своего развития.

Ирина Буренина, директор управляющей компании Евразийского научного образовательного центра мирового уровня