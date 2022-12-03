В Уфе проходят рейды по несанкционированным горкам

В Уфе 6-летняя девочка попала в больницу, катаясь в необорудованном месте. Об этом рассказали в Центре общественной безопасности города. В столице уже появились места стихийных развлечений, на склонах видны накатанные горки. Многие из них опасны. Но люди нередко игнорируют информационные аншлаги и баннеры. Инспекторы ЦОБа выходят в регулярные рейды, чтобы предупредить трагедию.

Этот склон в лесополосе за перинатальным центром каждую зиму притягивает любителей острых ощущений. Прямая тропинка длиной более 300 метров с выпадением снега превращается в горку. Информационные стенды и многочисленные объявления о запрете катания, по всей видимости, игнорируются. Об этом говорят свежие следы.

А вот и компания экстремальщиков. Подростки не скрывают – пришли кататься. Ни крутой спуск, ни растущие повсюду деревья, по всей видимости, их не пугают. По их мнению, опасного здесь ничего нет.

Но статистика инспекторов Центра общественной безопасности Уфы говорит об обратном. Несколько лет назад на этом склоне погибла женщина. А этой зимой уже зафиксировано ЧП.

Импровизированные и опасные горки накатывают даже возле жилых домов. Как, например, во дворах по улице Амантая. Крутые спуски видно уже облюбовали дети. И препятствия в виде скамеек, похоже, не пугают. Тут же инспекторы нашли обломки ледянки. Скорее всего, для кого-то катание закончилось плачевно. Родители, конечно же, знают об опасностях и стараются ограждать своих чад от таких развлечений.

Неподалеку инспекторы обнаружили еще одну стихийную горку, которую условно назвали «в один конец». Все потому, что спуск ведет прямо под колеса машин.

Так идет сборка безопасных горок. В парке «Кашкадан» специалисты служб по благоустройству Октябрьского района возводят четырехметровую деревянную конструкцию. Ее доставили из Москвы. Длина ската будет составлять 10 метров. Мастера строго следуют инструкции и поэтапно соединяют все детали. В Октябрьском районе таких горок будет две. Вторую возведут возле Дворца спорта.