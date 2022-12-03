«Салават Юлаев» обыграл в Уфе челябинский «Трактор»

Десять заброшенных шайб на двоих. «Салават Юлаев» на своём льду принимал челябинский «Трактор». Счёт в матче открыл Павел Коледов, но гости реализовали большинство.

Позже уфимские хоккеисты ещё несколько раз выходили вперёд. При счете 3:3 юлаевцы вывели на ударную позицию антипина. И защитник «Салавата» забросил свою первую шайбу в сезоне. В концовке встречи зрители увидели еще три гола. Общий итог – 6:4  – победа уфимской команды.

Уже завтра юлаевцы сыграют на выезде против «Барыса». Начало трансляции на телеканале БСТ в 15:50.

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