«Салават Юлаев» обыграл в Уфе челябинский «Трактор»

Десять заброшенных шайб на двоих. «Салават Юлаев» на своём льду принимал челябинский «Трактор». Счёт в матче открыл Павел Коледов, но гости реализовали большинство.

Позже уфимские хоккеисты ещё несколько раз выходили вперёд. При счете 3:3 юлаевцы вывели на ударную позицию антипина. И защитник «Салавата» забросил свою первую шайбу в сезоне. В концовке встречи зрители увидели еще три гола. Общий итог – 6:4 – победа уфимской команды.