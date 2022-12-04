Житель Башкирии жестоко избил мать и ушел в гости, оставив ее на полу

Суд вынес приговор 33-летнему жителю Белорецкого района Башкирии за избиение своей 64-летней матери. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.
Семейная драма разыгралась в одной деревень в частном доме. В ходе конфликта мужчина ударил мать ногой в область ягодицы, она упала и не смогла встать.
Несмотря на ее жалобы на сильную боль, сын так и не помог ей подняться. Сначала он не поверил, а затем и просто физически не смог поднять пенсионерку. Тогда он дал матери подушку и оставил лежащей на полу, а сам ушел продолжать веселье в гостях. Позднее мужчина узнал от отца, что у пожилой женщины перелом бедренной кости со смещением – ее увезли в больницу.
Несчастной был причинен тяжкий вред здоровью. Суд приговорил мужчину к трем годам условного лишения свободы.