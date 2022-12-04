Жительница Башкирии перевела аферистам 220 тысяч рублей
31-летняя жительница Стерлитамака обратилась в полицию и рассказала, что ее свекровь попалась на уловки аферистов. Детали инцидента сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Со слов 53-летней потерпевшей, днём на её сотовый телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что несколько минут назад с личного кабинета горожанки был оформлен кредит на сумму 150 тысяч рублей. Теперь «для сохранения денежных средств» необходимо предоставить данные карты. Напуганная дама без раздумий продиктовала лже-сотруднице банка всю необходимую информацию, а также код, пришедший в смс-сообщении. «Сотрудница банка» пояснила, что для предотвращения мошеннических операций потерпевшей нужно самой оформить кредит и перечислить сумму на счёт, который она продиктует.
пресс-служба МВД по РБ
После того, как женщина перевела деньги мошенникам, она позвонила своему сыну и рассказала о произошедшем. Он понял, что его мать обманули мошенники.
Сумма причиненного ущерба составила 220 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.