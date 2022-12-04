Жительница Башкирии перевела аферистам 220 тысяч рублей

Со слов 53-летней потерпевшей, днём на её сотовый телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что несколько минут назад с личного кабинета горожанки был оформлен кредит на сумму 150 тысяч рублей. Теперь «для сохранения денежных средств» необходимо предоставить данные карты. Напуганная дама без раздумий продиктовала лже-сотруднице банка всю необходимую информацию, а также код, пришедший в смс-сообщении. «Сотрудница банка» пояснила, что для предотвращения мошеннических операций потерпевшей нужно самой оформить кредит и перечислить сумму на счёт, который она продиктует.

пресс-служба МВД по РБ