Житель Башкирии ударил мужчину ножом в живот

В Октябрьском 51-летний ранее судимый мужчина ударил знакомого ножом. Недавно городской суд вынес ему приговор.
По данным пресс-службы суда, в октябре 2022 года ночью подсудимый, находясь на кухне в одной из квартир города Октябрьского, напал на жильца с ножом. Он нанёс ему один удар в живот. Уже в больнице медики диагностировали проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки слева со сквозным ранением желудка. Мужчинке был тяжкий вред здоровью.
Свою вину мужчина признал частично, указав, что ударил знакомого по неосторожности и попросил переквалифицировать статью.
Горожанина признали виновным в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде заключения на 6 лет и 6 месяцев. Сейчас приговор находится на стадии обжалования в Верховном суде республики.