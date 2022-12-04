Житель Башкирии ударил мужчину ножом в живот

По данным пресс-службы суда, в октябре 2022 года ночью подсудимый, находясь на кухне в одной из квартир города Октябрьского, напал на жильца с ножом. Он нанёс ему один удар в живот. Уже в больнице медики диагностировали проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки слева со сквозным ранением желудка. Мужчинке был тяжкий вред здоровью.