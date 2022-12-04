В Башкирии отметили День работника промышленного комплекса

Укрепляют экономику, помогают армии, формируют гуманитарные конвои. На неделе в Башкортостане впервые отметили День работника промышленного комплекса. Новый профессиональный праздник учредили буквально пару недель назад. В честь этого события дань уважения отдали главному звену отрасли – людям.

Радий Хабиров вручил госнаграды, почётные грамоты и благодарственные письма специалистам индустриального комплекса. Сегодня ведущие отрасли – химия и нефтехимия, электроэнергетика, машиностроение и металлургия. Несмотря на санкции и сложную ситуацию в мировой экономике, предприятия продолжают наращивать производство, за 10 месяцев – рост почти на три процента.

Время на самом деле непростое, но пока мы идём ровно благодаря вашему труду, совместной работе. Мы все в долгу перед вами. Спасибо большое! Предприятия будут стабильно работать и дальше. Вместе мы выдержим любые испытания.

Именно 1 декабря семь лет назад был принят закон о промышленной политике в республике. Второй год подряд регион лучший в стране по реализации промышленной политики. Сегодня в Башкортостане индустриальный комплекс составляет треть валового продукта. В общей сложности в нем трудятся 250 тысяч человек.