Поддержка производителей средств реабилитации: итоги «Промчаса» с Радием Хабировым

Отдельное место в отрасли занимает промышленность в сфере медицины. Башкирские предприниматели предложили создать в республике еще один кластер. В него смогут войти компании, которые производят аппараты лечебной направленности, например, устройства для реабилитации, протезы и не только. На неделе Радий Хабиров провел выездное заседание «Промчаса» на базе одного из таких предприятий. Итогом стал ряд поручений, в том числе разработка новых мер поддержки.

Бионический протез тоже нужно выращивать. Слепок с культи, подгон размеров, настройка. За максимальную приближенность движений к настоящей ноге отвечают микропроцессоры. Эти протезы производят на уфимском предприятии. Уже много лет здесь занимаются изготовлением искусственных конечностей различных видов. Специалисты могут создать протез для человека любой комплекции.

О своих достижениях руководство предприятия рассказало на выездном заседании «Промчаса». На базе центра есть своя школа ходьбы и стационар на 45 коек, где можно пройти реабилитацию. Компания выступила с предложением выдавать инвалидам сертификаты, по которым взрослые могли бы за счет бюджета проходить программу восстановления в частных медучреждениях. Идею поддержали и в Минтруде. Радий Хабиров поручил ведомству проработать данный вопрос.

В республике функционируют 8 полноценных предприятий, связанных с производством изделий для лечения и реабилитации. Компания ВиЦыАН, например, уже 20 лет делает противопролежневые матрасы и подушки. Заказчики – от Калининграда до Сахалина. Недавно вышли на маркетплейсы. А в условиях санкций предприятие просто сменило поставщиков.

В следующем году компания намерена расширяться, а для этого нужны новые участки. На «Промчасе» Радий Хабиров поручил муниципалитету помочь в выборе подходящей земли, которую затем предприятие сможет освоить под свои нужды.

Выездной «Промчас» прошел на базе компании «Орбита», которая вот уже почти 30 лет выпускает различные тренажеры для реабилитации. За год здесь выпускают 1200 различных моделей. В перспективе объемы намерены увеличить вдвое.

Первым оборудованием, выпущенным на предприятии, стал медицинский насос для перекачки крови и плазмы. Это было в 1991 году. Ну а старт серийному производству дала машина по вытяжению позвоночника. С тех пор линейка значительно расширилась, и на сегодня компания выпускает около 15 различных приспособлений для реабилитации.

Это не тот бизнес, который распространен широко, а потому производителям необходимо оказывать поддержку, отметил глава республики. Радий Хабиров поручил правительству до конца года разработать меры поддержки таких предприятий. В их числе, например, будет субсидирование и льготное кредитование по линии ФРП.

До конца года все юридические вопросы решим, потому по заявкам они будут получать деньги. Сначала небольшие, а потом посмотрим, насколько это объективно, полезно и справедливо. Радий Хабиров