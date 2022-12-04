Радий Хабиров рассказал подробности о создаваемом в Башкирии Евразийском музее кочевых цивилизаций

Если значок города здесь обозначен с названием и здесь город Паскатир есть, он же в современной транскрипции будет город Башкорт, вот что нам будет интересно. Я думаю, здесь обозначен этот город, одна из функций – это административный и торговый центр, торговая фактория, где шел обмен мехов на серебро.

Александр Юрченко, старший научный сотрудник Музея Чингисхана в г. Улан-Батор