Радий Хабиров рассказал подробности о создаваемом в Башкирии Евразийском музее кочевых цивилизаций

Вопрос строительства крупного исследовательского и культурного центра обсудили на неделе в Уфе в рамках международной научно-практической конференции. В башкирскую столицу приехали порядка 70 учёных в области истории и археологии, сохранения и научного изучения объектов культурного наследия.
Это копия Каталонского атласа 1375 года. Трехметровый оригинал, состоящий из шести частей и выполненный из овечьей шерсти, хранится сегодня в национальном музее Франции. Своеобразная карта мира, на которой нанесены основные на тот момент торговые пути. Среди почти пятисот городов, от Испании до Китая, есть обозначение, которое имеет прямое отношение к территориям современного Башкортостана.
Александр Юрченко – историк из Санкт-Петербурга, глубоко изучающий эпоху Средневековья. Недавно он принимал активное участие в создании уникального 9-этажного музея Чингисхана в Монголии. Специалиста пригласили в Уфу поделиться опытом, ведь в Башкортостане тоже хотят создать свой музей, который отражал бы период Средневековья.
Инициатором создания Евразийского музея кочевых цивилизаций на территории Башкортостана стал глава республики. Еще летом Радий Хабиров представил концепцию нового объекта. Он должен объединить в себе несколько ключевых исторических памятников в Чишминском районе, среди которых – мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека эпохи Золотой орды.
Помимо экспозиции, организованной по самым современным музейным технологиям, в Чишминском районе появятся этнографический комплекс с городком ремесленников и торговой площадью, место для проведения массовых и спортивных мероприятий, центр башкирской лошади с экомузеем и многое другое, рассказал глава республики. В создании Евразийского музея кочевых цивилизаций готовы помочь не только российские историки и археологи, но и учённые из ближнего зарубежья.
Башкортостан год от года укрепляет свою позицию как один из центров российской археологии. Международная научно-практическая конференция, которая проходит в эти дни в Уфе, – новый этап научной работы по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Ученые уверены, что Башкортостан справится с этой задачей – опыт есть. Это успешно реализованный проект – историко-музейный комплекс «Шульган-Таш».
Международная научно-практическая конференция «Кочевые цивилизации средневековой Евразии» посвящена памяти известного советского и российского ученного Нияза Мажитова. Именно он внес существенный вклад в изучение средневековой эпохи Южного Урала и становление башкирской археологии.
В нашей республике насчитывается более трех тысяч памятников археологии. Большая часть из них относится к периоду Средневековья. Одной из задач для современного общества является сохранение культурного наследия для будущих поколений. В Башкортостане эта работа ведётся наилучшим образом, отмечают ученые разных стран. Уже построенный музейный комплекс «Шульган-Таш» и пока только создаваемый Евразийский музей кочевых цивилизаций – яркий тому пример.