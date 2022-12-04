Радий Хабиров рассказал подробности о создаваемом в Башкирии Евразийском музее кочевых цивилизаций

Вопрос строительства крупного исследовательского и культурного центра обсудили на неделе в Уфе в рамках международной научно-практической конференции. В башкирскую столицу приехали порядка 70 учёных в области истории и археологии, сохранения и научного изучения объектов культурного наследия.

Это копия Каталонского атласа 1375 года. Трехметровый оригинал, состоящий из шести частей и выполненный из овечьей шерсти, хранится сегодня в национальном музее Франции. Своеобразная карта мира, на которой нанесены основные на тот момент торговые пути. Среди почти пятисот городов, от Испании до Китая, есть обозначение, которое имеет прямое отношение к территориям современного Башкортостана.

Если значок города здесь обозначен с названием и здесь город Паскатир есть, он же в современной транскрипции будет город Башкорт, вот что нам будет интересно. Я думаю, здесь обозначен этот город, одна из функций – это административный и торговый центр, торговая фактория, где шел обмен мехов на серебро.

Александр Юрченко, старший научный сотрудник Музея Чингисхана в г. Улан-Батор

Александр Юрченко – историк из Санкт-Петербурга, глубоко изучающий эпоху Средневековья. Недавно он принимал активное участие в создании уникального 9-этажного музея Чингисхана в Монголии. Специалиста пригласили в Уфу поделиться опытом, ведь в Башкортостане тоже хотят создать свой музей, который отражал бы период Средневековья. 

На территории Республики Башкортостан очень много объектов археологического наследия, которые датируются различными периодами, и в большей степени это объекты, которые относятся к периоду Средневековья и непосредственно относятся к кочевой цивилизации. Мы, соответственно, по инициативе Главы Республики Башкортостан достаточно плодотворно ведем работу по популяризации объектов археологии.

Салават Кулбахтин, и.о. начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров рассказал подробности о создаваемом в Башкирии Евразийском музее кочевых цивилизаций

Инициатором создания Евразийского музея кочевых цивилизаций на территории Башкортостана стал глава республики. Еще летом Радий Хабиров представил концепцию нового объекта. Он должен объединить в себе несколько ключевых исторических памятников в Чишминском районе, среди которых – мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека эпохи Золотой орды.

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Мы понимаем, что здесь огромный потенциал для создания научного центра, познавательного центра, туристического центра, ремесленного центра. Поэтому здесь будет такой большой объем дел сделан. Это нам нужно для сохранения памяти, мы должны знать свою историю, мы должны знать своих предков, мы должны знать наш быт, нашу этнографию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помимо экспозиции, организованной по самым современным музейным технологиям, в Чишминском районе появятся этнографический комплекс с городком ремесленников и торговой площадью, место для проведения массовых и спортивных мероприятий, центр башкирской лошади с экомузеем и многое другое, рассказал глава республики. В создании Евразийского музея кочевых цивилизаций готовы помочь не только российские историки и археологи, но и учённые из ближнего зарубежья.

Это замечательная инициатива, мы обмениваемся идеями. Считаю, что мы все должны как-то помочь и живыми артефактами, и копиями – всем, чем можем. Я считаю, что у нас очень много точек соприкосновения, по которым мы могли бы работать.

Талгат Жумаганбетов, директор Казахского научно-исследовательского института тюркологии и монголистики /Актобе/

Башкортостан год от года укрепляет свою позицию как один из центров российской археологии. Международная научно-практическая конференция, которая проходит в эти дни в Уфе, – новый этап научной работы по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Ученые уверены, что Башкортостан справится с этой задачей – опыт есть. Это успешно реализованный проект – историко-музейный комплекс «Шульган-Таш».

Мы вчера были в «Шульган-Таше». Такой музей я видел только по неандертальцам, который в Германии, они сделали на месте захоронения неандертальцев. А второй раз вот здесь у вас увидел, очень современный музей.

Аббас Сеидов, генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Азербайджанской национальной академии наук

В Башкортостане уже достигнуты очень важные результаты, и я абсолютно уверен, что этим дело не ограничится, поэтому здесь уже очень богатый потенциал есть, и я думаю, что и не менее богатые перспективы.

Игорь Гавритухин, старший научный сотрудник отдела Института археологии Российской академии наук

Международная научно-практическая конференция «Кочевые цивилизации средневековой Евразии» посвящена памяти известного советского и российского ученного Нияза Мажитова. Именно он внес существенный вклад в изучение средневековой эпохи Южного Урала и становление башкирской археологии.

Он был фанатиком своего дела, именно с него начались систематические археологические научные исследования в Башкортостане. Он и при жизни не был обделен вниманием, но то, что сегодня так активно правительство республики работает в плане археологии, это то, чего всегда добивался Нияз Абдулхакович.

Альфия Султанова, кандидат исторических наук, дочь Нияза Мажитова

В нашей республике насчитывается более трех тысяч памятников археологии. Большая часть из них относится к периоду Средневековья. Одной из задач для современного общества является сохранение культурного наследия для будущих поколений. В Башкортостане эта работа ведётся наилучшим образом, отмечают ученые разных стран. Уже построенный музейный комплекс «Шульган-Таш» и пока только создаваемый Евразийский музей кочевых цивилизаций – яркий тому пример.

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