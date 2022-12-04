В Башкирии приюты для животных могут получить господдержку

В Башкортостане рублём поддержат частные зооприюты. С такой инициативой выступили депутаты Госсобрания республики. Государственных приютов в регионе нет, поэтому законотворцы предлагают наладить сотрудничество с частными организациями. Однако далеко не все владельцы восприняли новость с энтузиазмом.

Такая щедрость досталась от благотворителей. Сами волонтёры стараются закупать крупы подешевле. Иногда лучше приобрести еду скромнее, но зато сыты все 300 постояльцев приюта. Чтобы накормить всех собак, в месяц уходит примерно полторы тонны крупы, столько же мяса и около четырёх тонн сухого корма.

Приют «Доброта» – крупнейший в республике и частный, поэтому поддержки не хватает. Элементарно нет рабочих, чтобы поставить вольеры, хотя материалы есть. Не хватает времени на уборку, когда каждый день приходится готовить по 700 литров еды. Всё делают волонтёры. В Госсобрании республики предложили оказывать финансовую поддержку частным приютам. Соответствующие изменения собираются внести в законодательство.

В Башкортостане нет госприюта, но благодаря неравнодушным гражданам есть частные приюты. На федеральном уровне создана рабочая группа, которая работает над совершенствованием закона, но значительные поправки в республиканское законодательство помогут быстрее решить проблему. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан

Критерии отбора приютов еще будут проработаны, но ясно одно: за организациями, которые получат поддержку, будет установлен госнадзор.

Приюты не панацея, считают многие зоозащитники. К примеру, «Доброта» пару лет уже не принимает животных. В год едва удаётся пристроить 20 собак. Некоторые, как Ева, живут здесь по 10 лет. Гром, самый крупный обитатель, за два года тоже не нашёл хозяев. Грозного метиса алабая, в котором все видят сторожевого пса, приходится самого защищать даже от мелких собак. А забрать его просто как любимца семьи желающих пока нет. На улице Гром, скорее всего, оказался потому, что хозяева избавились от него как от нежелательного потомства.

Но новогоднее чудо случается. Один из таких брошенных псов стал домашним питомцем нашего коллеги. Вскоре после боя курантов корреспондент новостной редакции Артур Шамсутдинов нашёл на обочине пса с переломом бедра. Собаку с ошейником выкинули из проезжающей мимо машины.