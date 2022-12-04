В Башкирии продолжается уборка подсолнечника

Комбайны среди сугробов. В республике в самом разгаре предновогодняя уборочная кампания. Аграрии прямо из-под снега добывают подсолнечник. Его не успели убрать вовремя из-за дождей и отсутствия мест для хранения. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на зональном совещании, которое прошло в Дуванском районе. Говорили также об итогах работы животноводства, о задачах на 2023-й год и о ценах на зерно.
Вот так постепенно семечки из-под снега перемещаются в зернохранилище. Убрать урожай вовремя аграриям помешала непогода. И в декабре по сугробам крестьяне вновь вернулись на поля, чтобы собрать с них честно выращенное своё. Чтобы успеть собрать всё до нового года, аграрии работают не покладая рук с самого утра и дотемна. Обеды земледельцам привозят прямо в поле.
Всего в республике неубранными остались порядка 60 тысяч гектаров масличных культур. Причиной тому стали дожди и отсутствие мест для хранения. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на зональном совещании в Дуванском районе. При этом глава ведомства заверил: зимовать под открытым небом урожай точно не останется.
Сейчас перед ведомством стоят два ключевых вопроса – где хранить урожай и почем его продавать. К новому году эксперты ожидают повышения стоимости зерна. Между тем, на рынке уже сейчас сложились хорошие цены на животноводческую продукцию. По словам главы регионального Минсельхоза, на молоко они в республике сформировались выше 32 рублей за килограмм – это больше, чем в Европе. Поэтому лучший вариант сегодня – развивать животноводство и использовать зерно в качестве корма для скота.
Вопрос качественной очистки и правильного хранения зерна встал и перед аграриями Чишминского района. Там для этих целей возводят новый зерноочистительный комплекс. С помощью воздуха и металлического решета аппарат будет делить урожай по категории качества. Запустят зерноочистительный комплекс уже на следующей неделе. В нем злаковые культуры будут проходить три очистки за раз. Общий объем вместимости бункеров – 75 тысяч тонн зерна. На реализацию проекта ушло почти 10 миллионов рублей.
Каждый года аграрии этого фермерского хозяйства собирают почти пять тысяч тонн зерна с полей Чишминского и Давлекановского районов. Вот только имеющееся оборудование позволяло обрабатывать даже меньше половины этого урожая. Мощность нового оборудования при зерноочистке составляет 50 тонн зерна в час. Этого хватит, чтобы обработать весь урожай хозяйства полностью и избежать потерь. К тому же до конца декабря на территории появится ещё один склад для хранения зерна на 1400 квадратных метров. К слову, вопрос недостатка зернохранилищ в республике особенно остро встал в этом году – полученный рекордный урожай обнажил проблему. В 2023-м власти планируют расширить мощности – минимум до 5 млн тонн, чтобы сберечь золотое богатство башкирских полей в самом лучшем его виде.