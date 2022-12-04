В Башкирии продолжается уборка подсолнечника

Каждый года аграрии этого фермерского хозяйства собирают почти пять тысяч тонн зерна с полей Чишминского и Давлекановского районов. Вот только имеющееся оборудование позволяло обрабатывать даже меньше половины этого урожая. Мощность нового оборудования при зерноочистке составляет 50 тонн зерна в час. Этого хватит, чтобы обработать весь урожай хозяйства полностью и избежать потерь. К тому же до конца декабря на территории появится ещё один склад для хранения зерна на 1400 квадратных метров. К слову, вопрос недостатка зернохранилищ в республике особенно остро встал в этом году – полученный рекордный урожай обнажил проблему. В 2023-м власти планируют расширить мощности – минимум до 5 млн тонн, чтобы сберечь золотое богатство башкирских полей в самом лучшем его виде.