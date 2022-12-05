В Уфе мужчина избивал бывшую девушку и публиковал ее интимные фото

В день расставания молодой человек разбил о ее голову флакон с духами. В тот день ее спасли сотрудники полиции. Но на этом издевательства и преследование со стороны бывшего не прекратилось. Парень постоянно караулит ее в подъезде, ломает общедомовое имущество и испражняется там же.