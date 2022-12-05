В Уфе мужчина избивал бывшую девушку и публиковал ее интимные фото

Жительница Уфы на протяжении трех лет страдает от издевательств и преследований со стороны бывшего возлюбленного, который неоднократно избивал ее, угрожал, преследовал, а недавно опубликовал в Интернете ее фотографии интимного характера. Об этом уфимка рассказала корреспонденту телеканала "Вся Уфа".
В день расставания молодой человек разбил о ее голову флакон с духами. В тот день ее спасли сотрудники полиции. Но на этом издевательства и преследование со стороны бывшего не прекратилось. Парень постоянно караулит ее в подъезде, ломает общедомовое имущество и испражняется там же.
Девушка боится проживать у себя дома и пытается привлечь к ответственности бывшего возлюбленного. Сейчас полиция проводит проверку, а недавно она обратилась в прокуратуру.