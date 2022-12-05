В Башкирии 95-летняя женщина погибла после пожара в ее доме

Накануне в Белорецком районе Башкирии произошел пожар. На место трагедии прибыли спасатели регионального Госкомитета по ЧС и другие экстренные службы.
Пожар произошел в бревенчатом доме в селе Тирлянский. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
До приезда пожарных соседям удалось эвакуировать из дома 95-летнюю бабушку. Она была доставлена в больницу самостоятельно, однако врачам осталось только констатировать смерть пенсионерки.
Причина пожара устанавливается, работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.