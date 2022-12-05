В Башкирии женщина, опасаясь за свою жизнь, воткнула нож в живот мужу-абьюзеру

В Учалах суд вынес приговор женщине за то, что она воткнула нож в живот своему мужу. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.
Как рассказала сама подсудимая, в тот роковой вечер они с супругом сидели и распивали алкоголь. В какой-то момент захмелевший мужчина начал унижать оскорблять свою жену, что она не работает, что к ней пристают посторонние ухажеры, а потом и вовсе начал выгонять из дома и осыпать оплеухами. В надежде утихомирить супруга, женщина облила его пивом, но тот лишь еще больше рассвирепел – прижал ее к стене и начал бить по голове. Опасаясь за свою жизнь, учалинка дотянулась до кухонного ножа и вонзила его в живот мужу. Пошатываясь, тот смог добрести до кресла, вытащил клинок, после чего рухнул на пол.
Женщина сразу же позвонила сыну, чтобы тот вызвал полицию и скорую. Пострадавший был доставлен в больницу, где его прооперировали, однако через несколько дней у него открылся перитонит, в результате чего он скончался.
В ходе заседания суда свидетели подтвердили, что погибший часто пил и бил супругу. Женщина полностью признала свою вину. Суд приговорил ее всего к 3 годам лишения свободы.