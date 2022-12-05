В Иглинском районе прошел спортивный фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Иглинском районе прошел традиционный культурно-спортивный фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов.
В турнире также приняли участие любители здорового образа жизни разных возрастных групп. Для гостей фестиваля подготовили концертную и игровую программы, а мастера и педагогии молодёжного центра «Алпамыш» и спортшколы организовали площадки для соревнований.
Сильнейших выявляли в состязаниях в армрестлинге, настольном теннисе, прыжках в длину, а также в турнире по шашкам и шахматам.