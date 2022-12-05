В Иглинском районе прошел спортивный фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Иглинском районе прошел традиционный культурно-спортивный фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов.

В турнире также приняли участие любители здорового образа жизни разных возрастных групп. Для гостей фестиваля подготовили концертную и игровую программы, а мастера и педагогии  молодёжного центра  «Алпамыш» и спортшколы организовали площадки для соревнований.

Сильнейших выявляли в состязаниях в армрестлинге, настольном теннисе, прыжках в длину, а также в турнире по шашкам и шахматам.

Финал Уфимской волны
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